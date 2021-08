Olympische Spelen: Knappe medaille voor Angela en Bonevacia, waterpolodames op de zesde plaats

De Olympische Spelen zijn het slotweekend ingegaan. Daarin behaalde Nederland onder andere een zilveren medaille in de atletiek, met twee sprinters van PAC Rotterdam en Rotterdam Atletiek in de hoofdrol.

Ramsey Angela (PAC Rotterdam) en Liemarvin Bonevacia (Rotterdam Atletiek) veroverden met de Nederlandse ploeg op de 4 x 400 meter de zilveren medaille. De sprinters verrasten samen met Terrence Agard en Tony van Diepen op dit onderdeel. Bonevacia nam de eerste 400 meter voor zijn rekening, waarna Angela het karwei mocht afmaken. Met een geweldige sprint haalde Angela Botswana nog in en pakte Nederland het zilver in 2:57:18. De olympische titel was uiteindelijk voor de Verenigde Staten. Botswana eindigde als derde.

Bij de vrouwen was er geen medaille op de 4 x 400 meter. Anne van de Wiel uit Rotterdam behoorde tot het vrouwenteam, maar zij kwam in de finale niet in actie. Nederland finishte uiteindelijk als zesde in 3:23.74. Dat is ook een Nederlands record.

Waterpolo

De Nederlandse waterpolodames zijn klaar. Het team van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga verloor met ruimte cijfers van Australië om de strijd om de zesde plaats. De Australische waterpolosters waren met 14-7 te sterk. Na de eerste twee kwarten stond Nederland al met 8-2 achter en konden regiogenoten Maud Megens (Rotterdam), Brigitte Sleeking (Dordrecht) en Debby Willemsz (Spijkenisse) de achterstand niet meer wegpoetsen.