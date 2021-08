Olympische Spelen: Waterpolodames eindigen als zesde, medaillekansen in de atletiek

De Olympische Spelen zijn het slotweekend ingegaan. Een klein aantal regiosporters komt nog maar in actie in Tokyo.

De Nederlandse waterpolodames zijn klaar. Het team van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga verloor met ruimte cijfers van Australië om de strijd om de zesde plaats. De Australische waterpolosters waren met 14-7 te sterk. Na de eerste twee kwarten stond Nederland al met 8-2 achter en konden regiogenoten Maud Megens (Rotterdam), Brigitte Sleeking (Dordrecht) en Debby Willemsz (Spijkenisse) de achterstand niet meer wegpoetsen.

Atletiek

Het medaillespektakel is pas halverwege de middag. Bij de mannen en vrouwen zijn er namelijk kansen op het eremetaal. Mogelijk kunnen die medailles een regionaal tintje krijgen.

Om 14:30 uur staat de finale van de 4 x 400 meter bij de vrouwen gepland. Anne van de Wiel uit Rotterdam behoort tot dit team en kan mogelijk in actie komen. Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela gaan twintig minuten later (14:50 uur) van start. De sprinters van Rotterdam Atletiek staan met de Nederlandse mannen in de finale van de 4 x 400 meter.