Politieke jongerenorganisatie ROOD kondigt acties aan tegen mosquito's in Rotterdam

Senad Delic van ROOD loopt over het Nozemanplein in Delfshaven. Op het pleintje staat een klimrek met daarnaast een voetbalveldje. Daar, en ook een paar kilometer verderop in de Toussaintstraat, begon het allemaal met de eerste twee mosquito's als een pilot van de gemeente. Op basis van die pilot worden er de komende weken in Rotterdam op dertien verschillende plekken zeventien nieuwe mosquito's geplaatst. De apparaten moeten overlast van hangjongeren beperken en omwonenden zo een goede nachtrust bezorgen.

"Mosquito's raken alleen mensen die onder de 25 jaar oud zijn", zegt Senad. "Daardoor wordt aangenomen dat alleen mensen onder de 25 voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Dat vinden wij zeer kwalijk en niet kunnen", zegt hij.

Senad Delic van ROOD Rotterdam op het Nozemanplein | Foto: Rijnmond

Meerdere acties

De apparaten zullen aan staan van 22.00 uur s' avonds tot 06.00 uur in de ochtend en kunnen op twee manieren af gaan: door bewegingsdetectie of activatie door bewoners of handhavers. Senad ziet in de methode echter geen heil. "Het zou goed zijn om meer buurtcentra te openen. Geef jongeren een plek waar ze naartoe kunnen. Zorg dat er meer toezicht is", zo betoogt hij.

Met ROOD is hij van plan om niet zomaar te accepteren dat de mosquito's geplaatst worden. "We hebben een mooi mini-actietraject uitgelijnd tegen de mosquito's en voor de jongeren, maar ik kan niet teveel in detail treden", zegt hij geheimzinnig. De jongerenafdeling heeft in het verleden al eens mosquito's afgeplakt. Hij belooft dat er in ieder geval binnen twee weken actie zal worden ondernomen.

Senad vermoedt dat dit een mosquito is, maar de exacte locaties worden door de gemeente niet gecommuniceerd | Foto: Rijnmond

Plan gemeente

Ook Annedebora van Kooij van de gebiedscommissie Delfshaven heeft vragen bij de plannen van de gemeente. "Er is een evaluatierapport verschenen over de twee mosquito's waarmee is getest. Als je dat leest dan zie je dat er op het Nozemanplein sprake is van overlast van jonge kinderen vanaf 8 jaar oud. Dat is heel erg jong. Een mosquito wordt ingezet na 22.00 uur s' avonds. Ga je dan deze kinderen verjagen of ga je kijken wat je kan doen om te zorgen dat deze kinderen op dat tijdstip gewoon niet meer buitenspelen?" vraagt ze zich hardop af. Daarnaast is ze er bang voor dat het probleem met overlastgevende jongeren zich verplaatst. "Je kunt niet heel Rotterdam vol mosquito's hangen", betoogt ze.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet eerder deze week een heel ander geluid horen. Namelijk die van de blije omwonenden. "Er is het afgelopen jaar door bewoners en/of passanten geen bezwaar gemaakt tegen de mosquito's. De bewoners die in de buurt van de mosquito wonen zijn zonder uitzondering tevreden met de werking", stelde de burgemeester dinsdag.