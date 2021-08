Man in bovenlichaam gestoken in het Oude Noorden in Rotterdam

Man gestoken in bovenlichaam in Oude Noorden in Rotterdam | Foto: MediaTV

Een man is vrijdagavond bij het Noordplein in Rotterdam neergestoken. Dat gebeurde iets voor 21:50 uur. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de aanleiding is van de steekpartij, is niet bekend.

De volwassen man werd geraakt in zijn bovenlichaam, meldt een woordvoerder van de politie. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Waar de man is neergestoken en door wie, is niet bekend. De politie heeft de omgeving van het Noordplein afgesloten en spreekt met getuigen. Ook kijkt ze of er camerabeelden zijn van het steekincident.

Er is nog niemand aangehouden.