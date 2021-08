Meerdere schoten gelost in Rotterdam, geen gewonden

De politie onderzoekt een beschieting op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn kort voor 1.30 uur meerdere schoten gelost ter hoogte van de Claes de Vrieselaan. Niemand raakte gewond.

De politie heeft op straat meerdere hulzen gevonden in de buurt van een kebabzaak. Na het incident is de schutter weggerend op de Claes de Vrieselaan in de richting van de Hondiusstraat. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend.

Volgens getuigen is, nadat de schutter is weggerend, een fietser dezelfde straat gereden. De politie komt graag in contact met die fietser of andere mensen die meer weten over het schietincident.

Meerdere schietpartijen

Rotterdam is de afgelopen twee weken het toneel van meer dan tien schietpartijen. De politie ziet geen verband tussen de beschietingen, maar maakt zich wel zorgen over het toenemend vuurwapengeweld in de stad.