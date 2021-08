Weer van vandaag: wisselvallig met enkele buien

Het weer van vandaag is overwegend bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag vallen er enkele onweersbuien en is er kans op windstoten en lokaal veel regen. Het wordt vanmiddag 21 graden.

De wind waait matig, maar is aan zee vrij krachtig. De zuidwestenwind aan de kust heeft windkracht 4 tot 6. Vanavond wordt het tijdelijk droog, in de nacht trekken opnieuw enkele buien over de regio met kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 15.

Morgen zien we een afwisseling van zon en bewolking en vallen verspreid enkele buien. In de middag wordt het 20 graden en daarmee is het vrij koel. Wel staat er veel wind. De zuidwestenwind neemt in de middag verder toe tot vrij krachtig en aan zee tot hard, windkracht 5 tot 7. Langs de kust komen windstoten voor tussen 65 en 70 km/u.

Vooruitzichten

Op maandag komt er nog geen verandering in het huidige wisselvallige weer, dinsdag al wat vaker zon en mogelijk nog een laatste bui. Op woensdag en donderdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt geleidelijk warmer met uiteindelijk op donderdag landinwaarts een zomerse temperatuur van 25 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 23,5 graden en de minimumtemperatuur 13,7 graden. Er valt gemiddeld 24,4 mm neerslag.