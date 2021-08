Politieachtervolging na schietincident in Antwerpen eindigt in Rotterdam-Nesselande

Politie treft lege auto aan in Rotterdam | Foto: AS Media

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de achtervolging ingezet op een auto na een schietincident in Antwerpen. Het voertuig werd na een zoektocht leeg aangetroffen aan de Cesar Domelastraat in Rotterdam-Nesselande. Van de verdachten ontbreekt ieder spoor.