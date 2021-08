Zorgen bij Erasmus MC om zwangere vrouwen met corona op IC: 'In 24 uur vier patiënten opgenomen'

Sinds vorig jaar juli ligt er altijd wel een zwangere vrouw met corona op de intensive care. De patiënten hebben klachten aan hun luchtwegen, waardoor ze aan de beademing moeten. "Deze vrouwen zijn levensbedreigend ziek en omdat ze aan de beademing liggen hebben ze een grote kans op complicaties."

De opnames van zwangere vrouwen met corona was tot vlak voor de zomer stabiel bij het Erasmus MC, maar neemt nu toe. Duvekot, die tevens voorzitter is van de landelijke werkgroep zwanger en COVID, vermoedt dat dit te maken heeft met de deltavariant. "Maar zeker weten we het niet, dat moet nog worden onderzocht."

Wat verder kenmerkend is dat alle zwangeren in het ziekenhuis die op de IC belandden niet gevaccineerd waren. Maar het beeld in Utrecht, waar vooral witte ongevaccineerde zwangeren met corona worden opgenomen, herkennen ze niet in het Erasmus MC. "Wat je bij ons ziet is dat 95 procent van de COVID-patiënten die in verwachting zijn en op de IC komen een niet-westerse achtergrond heeft. Maar dat kan ook met de regio te maken hebben”, legt Duvekot uit.

Levensbedreigende gevolgen

De arts maakt zich zorgen over de ernstig zieke vrouwen op de IC en de gevolgen die dat kan hebben. "In sommige gevallen moeten we het kind vervroegd geboren laten worden, wat ook niet zonder risico is", vertelt hij. "Een aantal keer hebben we de moeder moeten redden en heeft de baby het niet overleefd. Het is volgens mij nog niet gebeurd, maar we zijn bang dat ook moeders komen te overlijden."

Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis 25-30 zwangere vrouwen met COVID opgenomen op de IC. Op de reguliere afdeling waren dat er minstens twee keer zo veel. Duvekot is bang voor een toename van het aantal zwangeren met COVID. "Daarom roept ik alle vrouwen die in verwachting zijn op om zich gewoon te laten vaccineren. Dat is echt van het hoogste belang."