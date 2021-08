Stille tocht voor Manuel in Zwijndrecht

In Zwijndrecht is zaterdagavond de stille tocht gestart voor de 29-jarige Paul Manuel Alvarez y Peña. De tocht voert langs plekken in deze plaats, die voor Manuel belangrijk waren.

Vrienden en kennissen herdenken de Zwijndrechter die afgelopen maandag dood werd gevonden. Ongeveer 500 mensen lopen zaterdagavond in de stille tocht mee. Velen dragen witte t-shirts. Aan het begin van de tocht was er een wolk van witte rook te zien. Ook hebben deelnemers ballonnen opgelaten.

Het lichaam van Manuel werd aangetroffen in een auto die al dagen in Dordrecht geparkeerd stond. De schok was groot toen bleek dat zijn lichaam in stukken was gehakt en in meerdere koffers was gestopt. Een 25-jarige man wordt verdacht van moord of doodslag.

De verdachte werd vorige week donderdag opgepakt na een vechtpartij bij de Kapitein Horsmanflat. De man zei toen al iemand om het leven te hebben gebracht. In de woning werden bloedsporen gevonden en een voorwerp dat er mogelijk mee te maken zou hebben. Ook een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam staat in verband met deze zaak.

De gemeente Zwijndrecht organiseert volgende week een informatieavond voor omwonenden van de Kapitein Horsmanflat. Deze is maandagavond om 19.00 uur in het Hart van Meerdervoort. Mensen krijgen vrijdag een uitnodiging, maar moeten zich vanwege de coronaregels wel aanmelden. Zodra de belangstelling groot is, volgt er dinsdag nog een extra avond.