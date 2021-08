Weer van vandaag: bewolking, buien en zon!

Vandaag is er veel bewolking en valt er geregeld een aantal buien. Af en toe breekt ook de zon even door. De temperatuur loopt op naar maximaal 18 tot lokaal 20 graden. Verder staat er een stevige wind. De zuidwestenwind neemt namelijk in de middag toe tot (vrij) krachtig en aan zee tot hard, windkracht 5 tot 7. Bovendien komen vlak aan zee windstoten tot 70 kilometer per uur voor.