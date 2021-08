Feyenoord wint in blessuretijd met 2-1 van Atlético in heetgebakerd oefenduel

Feyenoord probeerde brutaal te beginnen aan het duel, maar Atlético Madrid speelde zich al snel onder de druk uit. Al was de grootste kans op een openingsgoal er door Feyenoord's eigen schuld. Een harde terugspeelbal van Trauner ging na acht minuten bijna zijn eigen goal in. Daarna nam het team van Slot weer het heft in handen en maakte Linssen de 1-0. Na een kort genomen corner hield Senesi in het strafschopgebied goed het overzicht en kon de aanvaller van dichtbij niet meer missen.

In het laatste kwartier van de eerste helft kopte Giménez namens Atlético op de lat maar verder kwam Atleti niet. Dus sloeg de vlam in de pan. Yannick Carrasco trapt na bij Malacia, die hem dolde op de achterlijn. Daarna greep hij ook Kökcü nog bij de keel. Rood dus, zelfs in een oefenduel.

Feyenoord jaagt op de tweede

In de tweede helft wisselde Feyenoord drie keer tegen de tien van Atlético. Fer, Haps en Bozenik kwamen er in voor Trauner, Sinisterra en Jahanbakhsh. Eerstgenoemde, Fer dus, kreeg de eerste kans na rust, toen hij een afgeslagen corner in één keer op de slof nam. Het schot ging wel over.

Na bijna een uur spelen ging een schot van Malacia er wel in, ware het niet dat doelman Oblak hem nog knap uit de kruising tikte. De daaropvolgende hoekschop ging er via Senesi bijna alsnog in. Ook Teixeira en Bozenik kregen nog kansjes, maar verzuimden de tweede te maken. Aan de andere kant maakte de ervaren Angel Correa wel de kans voor Atlético Madrid af: 1-1.

In de blessuretijd kreeg Feyenoord toch loon naar werken. Naoufal Bannis bleef koel, oog in oog met Oblak, en maakte de winnende.

Feyenoord - Atlético Madrid 2-1 (1-0)

18' 1-0 Linssen

82' 1-1 Correa

90' + 3 2-1 Bannis

Opstelling Feyenoord: Bijlow (46' Marciano); Pedersen (60' Hendriks), Trauner (46' Fer), Senesi (60' Burger), Malacia (60' Milambo); Toornstra (60' Hartjes), Kökcü (60' Teixeira), Til (60' Antonucci); Jahanbakhsh (46' Bozenik), Linssen (60' Bannis), Sinisterra (46' Haps)

Bryan Linssen met de 1-0 voor Feyenoord | Foto: Orange Pictures

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl