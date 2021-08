Rijnmonders ontvoerden mogelijk verkeerde man, beloning van 15 duizend euro voor gouden tip

De politie doet onderzoek in de omgeving van het Vogelplein in Gouda | Foto: MediaTV

De politie vermoedt dat de verdachten uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht, die eerder deze week zijn opgepakt voor een ontvoering, de verkeerde hebben meegenomen. De persoon die is ontvoerd, een 56-jarige man uit Hoofddorp, is nog steeds vermist.

Een 56-jarige man werd deze week uit een auto getrokken in het plaatsje Cruquius bij Haarlem. Vervolgens werd hij in een busje meegenomen. Korte tijd later werden bij Gouda de zes verdachten opgepakt.

Uit onderzoek van justitie blijkt dat de ontvoerde man geen deel uitmaakt van het criminele circuit. De politie heeft dan ook geen idee waarom de man is ontvoerd. Mogelijk hebben de ontvoerders zich vergist. Vanwege de ernst van het delict heeft justitie een beloning uitgeloofd van 15 duizend euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.