Slot ziet winstpartij tegen Atlético als mooie les: 'Wij kunnen veel leren van deze tegenstander'

Slot vond het vooral een mooie middag om te leren van de sterke tegenstander. Af en toe liepen de gemoederen hoog op en viel er zelfs een rode kaart. “Dit is ook de reden dat ze kampioen van Spanje zijn geworden. Zij willen altijd alles winnen, ook een oefenwedstrijd," vertelt Slot. "En dat hebben we gemerkt. Ze hebben denk ik niet de beste selectie, maar hebben wel een enorme hekel aan verliezen. Daar kunnen wij van leren, al hebben we vandaag ook goed meegestreden en gewonnen.”

En dat is een compliment waard en precies wat Feyenoord wilde met het oefenprogramma tussen de kwalificatieduels in de Conference League door. “We moesten vaak ver terug, maar ik zag ook dat wij er zelf goed uit kwamen. Dat we daar toe in staat zijn, een paar dagen na Luzern, is heel mooi om te zien. We balanceren nog op een dun koord. Je kunt ook niet verwachten dat we nu al om de drie dagen in staat zijn om het beste te laten zien wat we in huis hebben. Dat heeft nog meer tijd nodig. We kregen vrij veel kansen tegen uit standaardsituaties. Justin heeft ons, niet voor het eerst, een paar keer gered. Maar dat is logisch tegen een tegenstander van dit kaliber.”