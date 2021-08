Kökcü weet dat hij beter moet: 'Maar verwacht niet dat ik nul balverlies ga lijden'

Orkun Kökcü toonde zichzelf zelfkritisch, na afloop van het oefenduel tussen Feyenoord en Atlético Madrid (2-1). Hij is het eens met de vele kritiek die hij heeft gekregen na het vele balverlies in de laatste wedstrijd en belooft beterschap.

"Ik heb nu nog niet de echte topfitheid," legt Kökcü uit. "Als ik straks minder snel in de moeheid kom, dan ben ik ook scherper om betere oplossingen te vinden en niet zoveel balverlies te lijden. Al leg ik ook graag risico in mijn spel, dus verwacht niet dat ik nul balverlies ga lijden."

De reden dat Kökcü nog niet 100% fit is, heeft te maken met het EK Voetbal. Hij zat bij de Turkse selectie, maar speelde nauwelijks. "Het trainingskamp met Turkije was niet zo intensief dat je er fit van blijft. Ik heb daarna nog een week vakantie genomen, dat was achteraf een beetje dom. Ik ben nog jong, dit is een leermoment."

Opstootje met Carrasco

Kökcü was in de wedstrijd tegen Atlético Madrid ook betrokken bij het opstootje waarbij Atlético aanvaller Carrasco rood kreeg. Hij vertelt op de persconferentie wat er gebeurde. "Ik zag het duel tussen hem en Malacia, Tyrell werkte de bal weg en kreeg een zet in zijn rug. Ik ging erheen omdat hij boven mijn maatje bleef staan. Toen begon hij meteen te krabben en sloegen ook bij de stoppen wat door. Onze reactie is wel een goed teken, voor het teamgevoel. We komen voor elkaar op, dat was ook zo bij het kampioensteam van 2017."

Ondanks zijn bebloede nek vond Kökcü het vooral een leerzaam moment. "We wisten wat we konden verwachten en dat zij er vol voor zouden gaan. Daarom waren we ook blij met hen als tegenstander."