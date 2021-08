Bob protesteert al weken tegen nieuw stadion: 'Feyenoord moet bewijzen dat dit het beste voor de club is'

Dijkgraaf staat op het voorplein van De Kuip, aan de Olympiazijde van het stadion. Op de tafel die hij bij zich gaat zit een QR-code geplakt. Zodat medestanders kunnen scannen en intekenen op zijn website. Daar roept hij tegenstanders van de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion op om zoveel mogelijk vragen te stellen aan de directie van Feyenoord.

Zelf deed hij dat al. Met 200 vragen om precies te zijn. "Ik stelde eerst wat algemene vragen en kreeg dat ook als reactie terug. Toen heb ik het concreet gemaakt, honderden vragen. Eens per twee weken als ik in Rotterdam ben, dan geef ik ze af."

Antwoord op zijn vragen kreeg Dijkgraaf niet. Wel een brief of hij wil stoppen de club te contacten. "Ik ben een irritant gastje, dus ik snap dat wel."

Zijn einddoel? Dat Feyenoord duidelijker maakt wat de club er op vooruit gaat in het nieuwe stadion. ‘’Ik ben niet per se tegen een nieuw stadion, maar wel tegen dit plan. Dus ga het gesprek aan met de supporters en overtuig ons op basis van feiten en inhoudelijke argumenten. Zo zegt de club dat er minstens 17 miljoen euro wordt verdiend, net als nu in De Kuip. Maar die garantie is er helemaal niet. Mijn protest is daarom een oproep aan Feyenoord: jullie geloven dat Feyenoord City het beste is voor de club, bewijs het.’’

De reacties op zijn actie bij het stadion zijn erg wisselend. "Sommigen geven mij een wegwerpgebaar, sommigen steken een duim op. Maar de meeste mensen reageren onverschillig. Ze zijn afgehaakt op dit onderwerp. Maar juist die groep moet ook eerlijke informatie krijgen."