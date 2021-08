Nieuwe middenvelder op komst bij Feyenoord: Molde bevestigt overstap Fredrik Aursnes

Fredrik Aursnes in actie namens Noorwegen | Foto: Orange Pictures

Feyenoord staat op het punt om zich te versterken met de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes. Zijn club Molde bevestigt zijn vertrek naar Rotterdam al, Feyenoord nog niet. Dat is omdat de laatste formaliteiten nog moeten worden afgehandeld.

In 2016 stapt Aursnes over van de club Hødd naar Molde, waar hij een vaste waarde werd op het middenveld. De 25-jarige middenvelder speelde bijna 200 duels in de Noorse ploeg en debuteerde recent voor het nationale team.

Tegenover de komst van Aursnes staat het aanstaande vertrek van Mark Diemers, die zelfs niet meer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zit voor de laatste oefenduels en Conference League-voorrondes. Ook voor een vertrek van Joao Teixeira staat Feyenoord open.