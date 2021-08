Politie-inval op bedrijventerrein vanwege ontvoeringszaak

De politie heeft zaterdagavond een inval gedaan op een bedrijventerrein in Gouda, vanwege de ontvoeringszaak waarvoor verschillende verdachten uit de regio Rijnmond vastzitten. Bij de inval is het busje aangetroffen dat gebruikt is bij de ontvoering. De 56-jarige ontvoerde man wordt nog steeds vermist.

Wegen van en naar van het Goudse bedrijventerrein werden zaterdagavond tegen acht uur afgesloten en al het verkeer werd gecontroleerd. Agenten van de Dienst Speciale Interventies werden ingezet bij de inval. Boven de wijk hing ook geruime tijd een politiehelikopter.

In een loods werd volgens de politie de rode Mercedesbus gevonden waar het slachtoffer eerder in de week in werd meegenomen. Er zijn geen arrestaties verricht. Voor de ontvoering werden vrijdag in Gouda zes verdachten opgepakt uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht.

De politie laat weten nog steeds op zoek te zijn naar de ontvoerde man. Vanwege de ernst van de zaak werd eerder al een beloning van 15 duizend uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Lees ook: Rijnmonders ontvoerden mogelijk verkeerde man, beloning van 15 duizend euro voor gouden tip

Het 56-jarige slachtoffer werd eerder deze week uit een auto getrokken in het plaatsje Cruqius bij Haarlem. Daarna werd hij in het busje meegenomen.