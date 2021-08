Opnieuw zware mishandeling in Zeeland; nieuwe aanhoudingen in onze regio

In de nacht van zondag op maandag is een jongen van 17 uit Dordrecht mishandeld in het Zeeuwse Renesse. De politie Zeeland laat weten dat er vijf verdachten zijn aangehouden. Onder hen is een 18-jarige jongen uit Spijkenisse. Sinds zaterdag zaten al drie jonge verdachten vast uit Vlaardingen en Schiedam in een andere zaak. Onder hen is een 14-jarige jongen. Zeeland werd vorige week opgeschrikt door zeker vier zware geweldsmisdrijven.

Het nieuwste incident was in de afgelopen nacht rond 00:40 uur op de Hoogenboomlaan in Renesse. De tiener uit Dordrecht zat achterop een fiets en werd vanuit het niets van achteren aangevallen door een groep jongeren. Een vechtpartij volgde, waarbij over en weer klappen vielen. De groep van vijf belagers stapten vervolgens in een auto en reden weg. De vijf konden korte tijd later in de buurt worden aangehouden. De groep in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar komt uit Spijkenisse, Kaatsheuvel, Zevenbergen en Zierikzee (2x). De jongeren zitten vast en worden later maandag verhoord.

Zaterdag werden ook al drie jongeren aangehouden, omdat ze zich hebben misdragen in de Zeeuwse vakantiedorpen. Ze worden verdacht van het plegen van meerdere mishandelingen en tenminste één beroving in Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke. Het gaat om een 14-jarige en een 18-jarige jongen uit Schiedam en een 17-jarige jongen uit Vlaardingen. Sommige slachtoffers raakten zo gewond dat ze met onder meer botbreuken naar het ziekenhuis moesten.

Geweld bij strandpaviljoen

Het eerste incident waarbij de verdachten betrokken zouden zijn, vond plaats op zaterdagmorgen 31 juli, in de omgeving van strandpaviljoen 'De Wijde Wereld' bij Scharendijke. Een nietsvermoedende 19-jarige man uit Scharendijke werd daar rond 02.30 uur uit het niets geslagen. Het slachtoffer werd zo hard geslagen dat hij naar de huisartsenpost moest om aan zijn verwondingen behandeld te worden. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Op woensdagmorgen 4 augustus rond 01.30 uur was het weer raak bij het strandpaviljoen. Ditmaal werd een 19-jarige jongen uit Renesse belaagd door een groep van zeker zes jongens. Het slachtoffer werd daarbij meerdere keren geschopt en liep onder meer verwondingen op aan zijn hoofd. Ook van dit incident is aangifte gedaan.

Beroving

Rond datzelfde tijdstip werd aan de Rampweg in Renesse, wederom vlakbij het begin van de Brouwersdam, een 17-jarige Duitse jongen van zijn fiets geduwd door twee jongens. De jongen hoorde bij een groep Duitse toeristen, en was kort van zijn fiets gestapt toen het tweetal hem aanviel. Het slachtoffer vreesde dat de daders een mes bij zich hadden en is gevlucht. De daders gingen er op zijn fiets vandoor. De politie vermoedt dat het duo ook betrokken is geweest bij de andere incidenten.

Zware mishandeling op camping

Het meest schrikwekkende incident vond plaats op vrijdagmorgen 6 augustus. Rond 00.45 uur werden twee 21-jarige mannen op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede in elkaar geslagen. De twee werden zo zwaar toegetakeld dat ze diverse botbreuken in hun gezicht opliepen en met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Direct na de mishandeling werd een tweetal verdachten door de politie op de camping gecontroleerd. Het duo werd op dat moment niet aangehouden omdat er nog onvoldoende verdenkingen waren, en omdat de slachtoffers nog naar het ziekenhuis moesten. Daarop werden de gegevens van de jongens genoteerd. Toen die verdenkingen sterker werden, heeft de politie de twee op zaterdag alsnog aangehouden.

De politie gaat ervan uit dat er de afgelopen week nog meer geweldsincidenten hebben plaatsgevonden, maar dat deze nog niet zijn gemeld door de slachtoffers.