Rotterdam Centraal verloor meer dan de helft van de reizigers in 2020

Veel minder treinreizigers hebben in 2020 station Rotterdam Centraal aangedaan. Als gevolg van corona en de bijbehorende maatregelen daalde het aantal in- en uitstappers met 57 procent. Ook andere stations in de regio zagen minder reizigers op de perrons.

Zo zagen ook Rotterdam-Alexander, -Blaak, -Lombardijen, -Noord en -Zuid minder reizigers. Van die stations komt Rotterdam-Lombardijen er nog het beste af: het station zag een verlies van 3.595 reizigers, goed voor 47 procent.

'Enorme impact'

Ook in Schiedam stapten minder reizigers in- en uit: zo'n 11 duizend mensen, wat een verlies van 53 procent betekent. Datzelfde geldt voor Dordrecht: ook daar kwamen ruim 11 duizend mensen minder, wat een afname van meer dan de helft is. Dordrecht-Zuid zag zo'n 600 reizigers minder, wat een afname van 49 procent is. Ook Capelle zag de helft minder reizigers.

Volgens de NS is de 'impact van corona op de reizigersaantallen enorm'. In de cijfers kan dan ook geen enkel station gevonden worden waar er méér reizigers zijn geweest: "we kunnen dit jaar alleen van sterkste dalers en minst sterke dalers spreken", licht de NS toe.

Een gemiddelde werkdag in 2020 was goed voor zo'n 591 duizend reizen, een afname van meer dan 55 procent ten opzichte van 2019. Toen namen op een gemiddelde werkdag 1,35 mensen de trein. Vooral vanaf maart vorig jaar daalde het aantal reizen. Dat was het moment dat het thuiswerkadvies ging gelden.

De cijfers van de NS gaan alleen over stations waar NS-treinen rijden.