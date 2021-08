Zo kun je de groei van de plastic afvalberg beperken

Heb je ooit je boodschappentas goed bekeken? Dan is je vast wel opgevallen hoeveel plastic je uit de supermarkt meeneemt. Van de verpakkingen voor vlees, groente en melkproducten tot snoep- en koekpapiertjes, frisdrankflessen en wasflacons: alles bevat plastic.

Eigenlijk staat je hele huis er mee vol. Speelgoed, keukenspullen, die leuke spulletjes in je interieur, je elektronische apparatuur en de cosmetica: het zit barstensvol kunststof. Wereldwijd wordt elk jaar 311 miljoen ton nieuw plastic geproduceerd. En die productie stijgt elk jaar met acht procent. De laatste tien jaar is er zelfs meer plastic gemaakt dan in de hele twintigste eeuw.

Waarom is dat erg?

Plastic is de overkoepelende term voor kunststofmaterialen en het wordt meestal gemaakt van aardolie. Plastic is veelzijdig, goedkoop en welhaast onverwoestbaar. Maar het zorgt ook voor een enorm milieuprobleem, omdat het overal opduikt en niet of nauwelijks wordt afgebroken door de natuur.

We gooien elk jaar per persoon gemiddeld 33 kilo plastic weg. Veel van dat weggegooide materiaal is slechts één keer gebruikt. 66 procent daarvan wordt verbrand, 32 procent gerecycled, 1 procent belandt op de vuilstort en 1 procent eindigt als zwerfafval.

Sorteerinstallatie bij PreZero in de Botlek | Foto: Rijnmond

Er zijn drie soorten plastic: thermoplasten die zacht worden wanneer je ze verhit, thermoharders die bij verhitting dezelfde vorm behouden en elastomeren die elastisch zijn. De chemische stof waar plastic van gemaakt is, bevat gifstoffen die slecht zijn voor onze gezondheid.

Plastic valt uiteen in minuscule plasticdeeltjes. Deze zogenoemde micro- en nanoplastics komen terecht in de bodem, het grondwater en het waterleven. Ze zijn zo klein, dat we ze niet uit het water kunnen halen en uiteindelijk worden ze via de voedselketen ook door ons ingeslikt of ingeademd. En daar gaan mensen dood aan.

Plasticsoorten | Foto: Rijnmond

Wat kunnen we doen om onze plastic voetafdruk te verkleinen?

Plastic helemaal verbannen en vervangen door andere materialen lijkt de beste optie. Toch is dat niet zo, zegt Esther Zondervan van onderzoeksinstituut TNO. Dat zorgt namelijk voor meer energieverbruik, en ook de CO2-uitstoot neemt toe. Plastics op een duurzame circulaire manier produceren is beter. Dit betekent dat al in de ontwerpfase moet worden nagedacht over hoe de producten gerecycled kunnen worden.

De Europese Unie wil dat in 2030 vijftig procent van al ons plastic wordt hergebruikt, en in 2050 zelfs 100 procent. Veel van onze gebruiksvoorwerpen, zoals plastic tasjes, speelgoed en piepschuim, zijn goed recyclebaar. Grote sorteerinstallaties kunnen deze plastics scheiden, zodat er vervolgens nieuw laagwaardig plastic van gemaakt kan worden.

Still uit Jelle's Groene Weg | Foto: Rijnmond

Producenten maken nu nog te weinig gebruik van dit laagwaardige plastic. Ook de consument kiest liever voor nieuw plastic met een fel kleurtje, dan een doffere verpakking van hergebruikt plastic. En zolang de prijs van nieuw plastic goedkoper is dan recyclemateriaal, hebben we nog een lange weg te gaan.

Ondertussen zijn er allerlei initiatieven om de gigantische plastic soup in onze wereldzeeën een halt toe te roepen. Innovatieve plasticslurpers varen rond, er is een verbod op gratis plastic tasjes, sinds kort is statiegeld op plastic flessen ingevoerd en in bijna elke buurt zijn eens in de zoveel tijd zogenaamde 'opschoondagen'. Toch bieden de magere resultaten tot nu toe weinig hoop.

Tips

Daarom toch wat tips om de milieuramp niet verder te laten escaleren:

1. Vraag jezelf altijd af: heb ik het product echt nodig? Alles wat je niet koopt, hoeft immers ook niet gerecycled te worden en zo bespaar je grondstoffen

2. Kies voor producten die je vaker kan (her)gebruiken. Let ook goed op of het product gerecycled kan worden en of gerecycled materiaal verwerkt is in het product.

3. Doe boodschappen met een duurzame tas en neem desnoods zelf potjes en netjes mee om de producten in te doen.

4. Organiseer het thuis zo dat je de verschillende afvalstromen makkelijk kan scheiden. De bak voor het restafval zet je het verst weg, waardoor je minder in de verleiding komt om die als eerste te gebruiken.

5. Maak de verpakkingen leeg en plat voor je het plastic weggooit in de door de gemeente voorgeschreven afvalbak of afvalzak.

6. Stop alleen huishoudelijke verpakkingen in de plastic bak: die zijn het makkelijkst te scheiden.

7. Voorkom dat plastics in de natuur belanden. Ga desnoods eens een uurtje plastic prikken. Dat is goed voor je gezondheid, de buurt knapt er van op en je helpt de natuur.

Wil je meer tips en informatie over het plastic probleem? Kijk dan hier naar de serie Jelle's Groene Weg. En zie hoe Jelle Gunneweg een 3D-geprint stoeltje kado krijgt en onder de indruk raakt van de gigantische plasticsorteerinstallatie.