De deal die je wist dat zou komen: Excelsior huurt Feyenoord-aanvaller Azarkan

Excelsior en Feyenoord hebben bevestigd dat Marouan Azarkan voor de rest van het seizoen bij de Kralingers speelt. De 19-jarige linkspoot sluit direct aan bij de selectie van Marinus Dijkhuizen en is vrijdag tegen Roda JC al speelgerechtigd.

Een aantal dagen geleden maakte Feyenoord al bekend dat Azarkan zou worden verhuurd aan Excelsior. TD Nick Kersten had echter nog helemaal geen definitieve 'go' gekregen van het management van de jonge aanvaller, terwijl Feyenoords TD Frank Arnesen op de website al sprak van een mooie en leerzame stap voor Azarkan.

Op maandagochtend werd de deal alsnog beklonken. "Op dit moment missen we creativiteit en snelheid op de flanken. Een type speler dat we niet direct in onze eigen kweekvijver klaar hebben staan, dus dan ga je verder kijken", geeft Kersten op de clubwebsite aan.

Ook vanuit Feyenoord wordt er positief vooruit gekeken naar de verhuurperiode: "We hebben goede ervaringen met jeugdspelers die daar verhuurd zijn en sterker zijn teruggekeerd, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit voor Marouan ook het geval zal zijn", aldus Arnesen.

Maandagmiddag is Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen te gast in FC Rijnmond.