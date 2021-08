Op camping Ketjil vinden ze slecht weer geen probleem: 'Hoe meer wind, hoe meer kitesurfers!'

Weinig zon deze zomer? Dat is bij camping Ketjil in Oostvoorne geen probleem! Sterker nog: hoe harder het waait, hoe drukker het er is. Ook op deze druilerige maandagmiddag. “Als er wind is, komen er meer kiters!”

Bij Ketjil, gelegen tussen de duinen, kun je namelijk kitesurfen. En dan ben je wel gebaat bij een beetje wind. Dat het wat minder weer is deze zomer, hoor je ze in Voorne dan ook niet over klagen. “We hebben mooi-weer-gasten en minder-mooi-weer-gasten”, vertelt eigenaresse Linda Sjoukes lachend. “We kunnen aan de hand van de boekingen van de Duitsers de windverwachtingen wel voorspellen.”

Familiebedrijf

Toch zijn het niet alleen maar kitesurfers die Ketjil aandoen. Zo kan er ook gezeild en gemountainbiked worden, en leent de omgeving zich prima voor een mooie wandeltocht. Waar er nu zo’n 100 caravanplekken zijn, was dat vroeger wel anders. “Ketjil betekent klein in het Maleis”, vertelt vader Wim. “Mijn vader is de camping ooit begonnen met zes caravans; het begon heel kleinschalig allemaal.”

Het familiebedrijf – want dat mag je het met drie generaties toch echt wel noemen – is inmiddels flink uitgebreid. “Dit was vroeger tuinbouwgebied. Er stonden veel kassen die werden afgebroken en toen is mijn vader steeds verder gaan uitbreiden", zegt Wim.

Waar die campingliefde vandaan kwam, weten Linda en Wim eigenlijk niet. “Mijn opa had hier een schuur, waar in de zomer wat jongens sliepen. Ik denk dat hij toen is begonnen met wat caravannetjes neerzetten”, vermoedt Linda.



Eén grote familie

Jaren later gaat het nog steeds goed met Ketjil (en de kitesurfschool die vijftien jaar geleden is neergestreken). “Generatie op generatie komen ze terug. Het voelt als een grote familie”, vertelt Wim. “Mensen die hier het kidscamp hebben gedaan toen ze zó groot waren”, gebaart hij naar zijn heup, “komen terug. Eerst met een tentje, dan met een caravan en nu met hun kinderen.”

Ook bij de Sjoukes gaat het van generatie op generatie, vertelt Linda met een stralende lach en zwangere buik. “Er is een nieuwe generatie op komst”, zegt ze glimlachend. Dat ze de campingwereld in zou rollen, was vroeger niet per se het plan. “Mijn ouders vroegen me op gegeven moment wat ik wilde: of een van mijn broers of zus interesse hadden in de camping. Ik ben gaan denken en toen ben ik uiteindelijk degene geweest die het op heeft gepakt.”

“Het is superleuk werk! Ik ben er echt ingerold en heb er mijn vriend leren kennen, die er ook weer feeling mee heeft. Hij is een kitesurfleraar die eigenlijk nooit meer weg is gegaan.” Het kitesurfen is onlosmakelijk verbonden met de camping: Linda kitesurft zelf ook. Wim kijkt liever toe, zegt hij lachend.