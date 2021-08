Dijkhuizen lovend over Feyenoord voor competitiestart: ‘Het momentum is er nu gelijk’

Over een week begint de eredivisie aan een nieuw seizoen. Voor Feyenoord met een uitduel bij Willem II en voor Sparta met een bezoek aan FC Utrecht. Feyenoord lijkt op tijd in vorm te zijn, na de 2-1 zege op Atlético Madrid. Een heetgebakerd oefenduel, met uitzinnige fans op de tribune. Iets waar ook Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen van kan genieten.

“We hebben vorig jaar het publiek zo gemist, zeker bij Feyenoord. Het momentum is er nu gelijk, met dit soort succesmomentjes en de beleving van het publiek. Daar kan je als trainer niet tegenop praten,” zegt Dijkhuizen over de winst op de Spaanse landskampioen in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Niet alleen het resultaat, ook de manier waarop Feyenoord voor de dag komt zorgt voor een positief gevoel. “Atlético is niet de minste ploeg, dus dit was een aardige test voor Feyenoord. Natuurlijk krijgen ze tegen zo’n tegenstander ook de nodige kansen tegen, dat is logisch.”

Valse start voor Excelsior

Voor Feyenoord en Sparta moet het nieuwe seizoen nog beginnen, Excelsior is al onderweg aan een nieuw jaar in de eerste divisie. Wel met een valse start na de 0-1 tegen TOP Oss in de eerste speelronde. “Dit komt heel hard aan, heel vervelend,” zegt Dijkhuizen erover. “We waren in de eerste helft heel matig. De tegenstander had zich goed aangepast aan ons. In de tweede helft gooien we het tempo omhoog en krijgen we zeven kansen. Daar moeten we er dan zeker een paar van maken.”

Na het teleurstellende vorige seizoen zijn er direct de zorgen. Gaat dit symptomatisch zijn voor het hele seizoen? Dijkhuizen vindt dat logischerwijs nog veel te vroeg. “We speelden met twee jongens uit de onder 21 in de basis en op de bank ook spelers uit dat team. Allemaal zonder contract. Dat geeft aan hoe dun het is. In de praktijk blijkt het heel moeilijk te zijn om te concurreren met andere clubs. We hadden verwacht dat het makkelijker zou zijn om nieuwe spelers te halen. Daardoor lopen we nu iets achter de feiten aan.”

Bekijk hier de gehele uitzending van FC Rijnmond terug: