Vierde jonge Rijnmonder aangehouden voor reeks gewelddadige mishandelingen in Zeeland

Met de aanhouding van een 16-jarige jongen uit Abbenbroek heeft de politie inmiddels vier verdachten te pakken voor een reeks geweldsincidenten, de afgelopen week op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Zaterdag werden al twee verdachten uit Schiedam van 14 en 18, en een verdachte van 17 uit Vlaardingen aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de vele geweldsincidenten.

De 16-jarige verdachte verbleef op het moment van zijn aanhouding op de camping aan de Maireweg. Hij wordt ervan verdacht één van de twee betrokkenen te zijn bij de beroving van een fiets op woensdagmorgen 4 augustus. Het slachtoffer van de beroving was een 17-jarige jongen uit het Duitse Ratingen. De jonge verdachte zit vast en wordt maandag verhoord.

Inmiddels hebben nog eens vijf slachtoffers zich gemeld bij de politie in Barneveld, Goes, Renkum, Roermond en Valkenswaard. Vier van hen zeggen het slachtoffer te zijn geworden van mishandeling. Ook zegt een slachtoffer van zijn fiets te zijn beroofd. Het is nog de vraag of de jongen ook betrokken was bij de andere geweldsincidenten op Schouwen-Duiveland.

De drie jongeren die afgelopen zaterdag werden aangehouden zitten nog vast. Dinsdag wordt besloten of ze langer blijven vastzitten. Het is nog de vraag of de 16-jarige jongen ook betrokken was bij de andere geweldsincidenten op Schouwen-Duiveland.