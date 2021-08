Sparta verlengt ook het contract van Sven Mijnans

Sven Mijnans kwam in de zomer van 2018 op 18-jarige leeftijd over van amateurclub Spijkenisse en sindsdien is het hard gegaan. Waar hij met Spijkenisse debuteerde in de Derde Divisie kwam hij in zijn eerste seizoen in het rood-wit gestreept uit in de Eredivisie voor A-junioren en in de Tweede Divisie. Na nog een seizoen bij Jong Sparta (24 wedstrijden in het seizoen 2019/2020) volgde afgelopen seizoen zijn debuut in de Eredivisie om er vervolgens 31 wedstrijden van te maken.

Namens Sparta is Henk van Stee verheugd met de langere verbintenis van Mijnans: “Sven heeft zich goed ontwikkeld. Eigenlijk doorloopt hij het voetbalpad volgens het boekje en nu is het belangrijk dat de volgende stappen worden gezet. Werken aan een onomstreden basisplaats en van daaruit van grote waarde zijn voor het team. Als we dat samen bereiken kan hij van daaruit weer werken aan zijn volgende doelen.”