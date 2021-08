Gesprekken in de barberstoel over jong zijn in de Beverwaard: 'Tijden lijken zich te herhalen'

Gentlemen's Barber Club zit verstopt in hartje Beverwaard. Bij binnenkomst waan je je in de jaren 50. Jahir Suriel is opgegroeid in de wijk en runt sinds 2015 de herenkapper. Hij is bekend geworden als deelnemer in het dansprogramma So You Can Think You Can Dance waar hij de liveshows haalde tot de kwartfinale. Na een aantal jaar is hij erachter gekomen dat optreden niet zijn wereld meer was en keerde terug naar zijn oude passie: knippen.

Als gevraagd wordt of de wijk is veranderd is hij even stil om na te denken. “De tijden lijken zich te herhalen. Vroeger was het heet (red: gevaarlijk) in de wijk. Het voelt of er niet veel veranderd is.” Dat neemt volgens hem niet weg dat het recente steekincident een verschrikkelijke gebeurtenis is. “Het is heel erg dat iemand die net begonnen is met leven zo overlijdt. Ik leef erg mee met de familieleden, ook al ken ik ze niet.” Hij denkt terug aan drive-by's van vroeger in de wijk, waarbij vanuit rijdende auto's personen onder vuur werden genomen. "Bang was ik toen niet, maar het is wel onwerkelijk dat het gebeurde."

Jahir aan het werk | Foto: Tenny Tenzer

Kansen voor jongeren

De 16-jarige Aryun Balradj komt de barbershop binnen. Een jongen met een vriendelijke glimlach. Zijn trainingspak verraadt dat hij bij Feyenoord speelt. Hij traint vier keer in de week. “Volgend jaar ga ik naar Feyenoord onder de achttien. Het is een droom van me om voor Feyenoord te mogen spelen.” Ondanks de incidenten van de afgelopen weken is hij overwegend positief over zijn wijk. Een ‘gezellige multiculturele wijk’ noemt hij het terwijl Jahir zijn zijkanten scheert. Maar hij hoort ook andere geluiden. “Sommigen vinden het een ghetto-wijk.” En dat vind hij onterecht: “Er gebeuren hier wel dingen maar dat gebeurt niet alleen hier.”

Volgens Aryun wordt er veel gesproken in de wijk over de gebeurtenissen van afgelopen weken. “Het is vervelend dat het gebeurd is, maar ik houd me erbuiten.” Hij is ook niet naar de stille tocht gegaan voor Joshua omdat hij moest trainen en het slachtoffer niet kende. "Het is vervelend als mensen nu gaan denken dat het een slechte wijk is. Want dat is niet zo.” Ondanks de recente steekpartij voelt hij zich nog steeds veilig in de wijk.

De rechtsbenige Aryun heeft de kans gekregen om voor Feyenoord te spelen. Zijn positie is links op het middenveld. Hoe zit dat met de kansen van andere jongeren is de wijk? “Als je een droom hebt en iets wilt dan moet je daar voor gaan. Buiten talent om moet je ook trainen en investeren.”

Aryun (16) wordt geknipt | Foto: Tenny Tenzer

Een oplossing voor het messenprobleem onder jongeren heeft hij niet. “Misschien ligt het aan opvoeding. Maar uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf.” Wat zou hij doen als hij niet voor Feyenoord zou spelen? “Bezig zijn met een andere sport", antwoordt Aryun. Zou ’bezig zijn’ dan misschien de sleutel zijn naar het antwoord? Aryun denk na. “Het zou zomaar kunnen. Een bezigheid vinden voor jezelf.”

Rolmodel

Door het gesprek met Aryun blikt Jahir terug naar zijn eigen jeugd in de wijk. “Toen ik jong was had je een soort buurthuis waar jongeren samen konden komen om te gamen of te sporten. Nu zie je dat niet meer. Als er niets te doen is ga je de straat op.” Aan de andere kant merkt hij op dat veel jongeren wel kansen hebben gepakt en bijvoorbeeld profvoetballer zijn geworden uit de wijk. “Er zijn echt wel rolmodellen in de wijk. Helaas blijven ze niet zichtbaar omdat ze de wijk weer uitgaan.”

Dan rijst de vraag of Jahir zichzelf ziet als rolmodel. “Ik sta hiervoor open. Ik heb bijna mijn hele leven hier gewoond. Je kan er wat van maken. We moeten positiviteit uitstralen.” Een directe oplossing voor het geweld in de wijk heeft Jahir niet. Hij weet wel waardoor hij het juiste pad heeft gekozen: het geloof. "Wat mij heeft geholpen is toen ik principes uit de Bijbel ben gaan volgen.” Opeens krijgt hij een openbaring. “Aryjun focust zich op voetbal, ik vroeger op dans. We hebben beiden een talent dat niet iedereen heeft. En om de Bijbel te lezen heb je geen talent nodig.”

Jahir scheert Averon | Foto: Tenny Tenzer

Veiligheid Beverwaard

De volgende klant loopt de barbershop in. Het is de 26-jarige Averon Gleijsteen uit de wijk. ”Zijkanten opgeschoren en een centimeter van de top af.” Als er wordt gevraagd naar de wijk is hij overwegend positief, met uitzondering van de recente gebeurtenissen. Hij pakt de koe meteen bij de horens. "Je hoort vaak dat drillrap de oorzaak is, maar dit is het topje van de ijsberg. Er moet gekeken worden naar de thuissituatie van die jongeren. Als die goed is, dan krijg je dit niet. Drillrap is het probleem niet.”

Voelt hij zich onveilig in de wijk? “Heel zelden. Heel soms.” Als voorbeeld noemt hij een situatie met een groep jongens met maskers op een laat tijdstip. Daar gaat hij niet met een goed gevoel langs. “Je blijft wel alert, maar dat is geen angst.” Hij denkt dat het recente geweld te maken heeft met de pandemie. “Veel mensen hebben geen uitlaatklep. Dat brengt frustratie met zich mee en vervolgens een stroom van incidenten.”

Aan alles merk je dat Averon veel nadenkt over de recente gebeurtenissen. Volgens hem mist de wijk goede rolmodellen. “In de familiestructuur zie je vaak dat de vader niet aanwezig is. Dat speelt ook een rol. Ze zien vaak rappers als voorbeeld en die gaan de jongeren dan nadoen. Dat kan nooit goed eindigen.”

Averon kijkt met een glimlach naar Jahir die bijna klaar is met zijn kapsel. “Jahir is een goed voorbeeld.”