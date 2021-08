Birgit en Tobias fietsen naar Estland om geld op te halen voor nieuwe bomen: 'Wereld verkeert in ecologische crisis'

Birgit en Tobias tijdens een fietstrip. | Foto: Cycling for more trees

Ze krijgen aardig wat bekijks onderweg; het sportieve stel Birgit en Tobias dat afgelopen week uit Rotterdam op de fiets naar Estland vertrok. Achter hun fietsen bungelt een karretje dat versierd is met vlaggen van landen. Maar het stel fietst met en serieuze boodschap: de wereld verkeert in een ecologische crisis en meer bomen planten is daarom heel belangrijk.

“Duurzame energie, elektrische auto’s en recyclen zijn stappen in de goede richting. Maar het is niet genoeg om onze planeet groen, gezond en mooi te houden”, schrijft het stel op hun fundraisingpagina. Met hun 2400 kilometer lange fietstocht zamelen Birgit en Tobias daarom geld in om bomen van te planten in de landen die ze doorkruisen. Voor elk land hangt er een vlaggetje aan het karretje: Nederland, Duitsland, Polen, Litouwen, Letland en Estland. En daarmee hoopt het stel met de reis een groene afdruk op de wereld achter te laten.



De bestemming Estland is geen toeval. Birgit is in Estland geboren en woont deze zomer tien jaar in Nederland. “Ze had altijd al de droom om van Nederland terug naar huis te fietsen”, vertelt Tobias. “Deze zomer was perfect geschikt om dat te doen.”

Reis gaat supergoed

Het stel fietst 100 kilometer per dag en dat gaat tot nu toe ‘zeer voorspoedig’. De eerste 770 kilometer zitten erop en daarmee zijn ze na een week al aangekomen in Oost-Duitsland. Materiaalpech hebben ze volgens Tobias nog niet gehad en ook de weergoden hebben het goed met hen voor. “We zijn nog niet kletsnat geregend. We rijden echt tussen de buien door.”

De route is wel avontuurlijk. De navigatieapp stuurt het stel over wel ‘heel veel klinkerweggetjes’. “We hebben al meer kilometers op klinkers gereden dan Parijs-Roubaix (een wielerklassieker over kasseistroken)”, grapt Tobias.



Uitstoot compenseren



Over drie weken hopen Tobias en Birgit in Estland aan te komen. Tot nu toe hebben ze bijna 1300 euro opgehaald. Daarmee kunnen volgens het stel zo’n 1300 bomen worden geplant en wordt de uitstoot van bijna drie mensen gedurende hun hele leven gecompenseerd.