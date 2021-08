Ventilatiesysteem knalt door windvlaag tegen Zalmhaventoren

Op een video van iemand die op dat moment in de buurt was, is te zien dat het fout gaat: "O jongens...", zegt de filmende vrouw zenuwachtig. "Dit gaat niet goed..." Even later is een harde bonk te horen.



Op wat naar beneden dwarrelend karton na, is volgens De Zalmhaven niets gebeurd. Er is wel een balkonhek beschadigd. Dat zal worden gerepareerd als de hijsloods gaat zakken.