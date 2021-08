Honderden vrijwilligers rapen peuken van stranden in de regio: 'Kleine peuk kan al heel veel schade aanrichten'

"Natuurlijk blijft dat een momentopname", zegt Gilles van Santvoort van Stichting de Noordzee. "Hoeveel peuken we vinden, is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld het weer en of de gemeente heeft opgeruimd. Maar op toeristische stranden vinden we in de regel heel veel meer peuken." Op het strand van Rockanje vonden de vrijwilligers bijvoorbeeld 1145 peuken en in Kwade Hoek 1081 peuken. In het Zeeuwse Cadzand waren dat er 485.

Peuken op het strand van Cadzand. | Foto: Paula Romein



Enkele peuk al heel schadelijk

Al die peuken hebben grote gevolgen voor de natuur. “Als je ziet wat voor schade zo’n kleine peuk kan aanrichten, dan is het wat ons betreft klaar met het peukafval”, zegt Van Santvoort. “Een peuk kan tot wel acht liter zeewater vergiftigen. En heel veel vogels zien peuken aan als voedsel en eten dat op. Ook bestaat het filter van een peuk voor ruim 90% uit plastic en zit het vol met chemicaliën. Dus een kleine peuk is al heel schadelijk. Laat staan als je meer dan 4000 peuken vindt op een strand.”



Verantwoordelijkheid

Van Santvoort wil rokers daarom oproepen om het strand niet als een asbak te gebruiken. Ook gemeentes en bedrijven zouden volgens hem hun verantwoordelijkheid moeten nemen en maatregelen treffen tegen peukafval. “Gemeentes kunnen bijvoorbeeld een rookvrije zone op het strand instellen of meer publieke asbakken neerzetten.”

Toch is er ook goed nieuws. Bij Stichting De Noordzee wordt onderzoek gedaan naar het afval op stranden. De afgelopen jaren is er volgens de stichting ‘een significante daling van het afval gezien’. “Dus dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we nog op elke locatie nog steeds kilo’s met afval vinden..”