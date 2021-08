Rotterdammer helpt Syrische Qusay met inzameling voor familiehereniging

"Sjors helpt mij altijd met alles wat ik nodig heb", zegt Qusay met een glimlach. Hij is zichtbaar dankbaar voor de hulp die hem geboden wordt. Samen wandelen ze langs de Nieuwe Maas bij de Boompjes met op de achtergrond de Erasmusbrug. Ze zijn gekoppeld door de Rotterdamse Douwers, een organisatie die zich inzet voor kansarme jongeren.

"Ik was eigenlijk al langere tijd op zoek naar een manier om iets terug te doen voor de medemens. Via mijn werk bij Stedin kwam ik uit bij de Rotterdamse Douwers. Ik heb me daar direct voor opgegeven. Een week later zat ik met Qusay aan tafel en hoorde ik zijn verhaal. Dat heeft me ontroerd. We besloten een koppel te vormen en sindsdien help ik hem", vertelt Sjors.

De 20-jarige Qusay spreekt wekelijks af met Sjors om zijn Nederlands te verbeteren. Daarnaast helpt Sjors hem met van alles en nog wat. Zo is een inschrijving voor zwemles aanstaande en is er ook goede hoop om binnenkort een opleiding te gaan volgen aan het Albeda College.

Lopend van Turkije naar Nederland

Zo makkelijk als dat klinkt, is het niet, want intussen hangt de inburgeringscursus als het zwaard van Damocles boven Qusay's hoofd. Hij heeft inmiddels zijn familie al ruim vijf jaar niet gezien en is al vanaf zijn aankomst in Nederland bezig om ook hen hier naartoe te halen. "Ik ben in zes maanden van Turkije naar Nederland gelopen", blikt hij terug op zijn reis. Soms nam hij een stukje de bus of een trein.



"Ik wil in Nederland wonen met mijn familie. Ik wil ook studeren en zou graag automonteur worden. Toen in Syrië de oorlog uitbrak, ging mijn school dicht. Ik ging toen aan de slag met mijn neef als automonteur. Ik heb hem vooral geholpen en meegekeken. Ik vond dat leuk werk, dus ik wil daar een diploma voor halen in Nederland", spreekt Qusay zijn ambitie uit.

Sjors en Qusay ontmoeten elkaar in het kantoor van Rotterdamse Douwers | Foto: Rijnmond

Hij woont in het asielzoekerscentrum in Beverwaard en eenzaamheid ligt op de loer. Sjors heeft daarom samen met hem een doneeractie opgezet om de reis van zijn ouders, broertje en zusje naar Nederland te bekostigen. Zij zullen namelijk een manier moeten vinden om vanuit Syrië naar de Nederlandse Ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet te komen. Daar kunnen ze een inreisvisum krijgen om naar Nederland te komen. "Zodra ze die hebben, moeten ze binnen negentig dagen afreizen naar Nederland. Dus dan moeten we van alles regelen. Vliegtickets, zorgen dat ze naar het vliegveld kunnen en ook hier in Nederland weer opgehaald worden", besluit Sjors.