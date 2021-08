Voorarrest verdachten ontvoeringszaak verlengd

Politie bij het bedrijventerrein in Gouda | Foto: JBMedia

De zes mannen die worden verdacht van een ontvoering afgelopen donderdag in het Noord-Hollandse Cruquius, blijven voorlopig in de cel. De verdachten komen uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht.

De mannen zouden een 56-jarige man uit Hoofddorp uit een auto hebben getrokken en meegenomen in een busje. De politie startte meteen daarna een zoekactie en vond het busje zondag op een bedrijventerrein in Gouda. Van de ontvoerde Hoofddorper ontbreekt nog ieder spoor.

Het is niet duidelijk wat het motief was van de daders. De politie houdt rekening met het scenario dat de ontvoerders zich hebben vergist in het slachtoffer, en dat ze eigenlijk een andere man wilden meenemen.