Inwoners Zwijndrecht luchten tijdens speciale avond hun hart over 'koffermoord'

De dood van Manuel Alvarez is hard aangekomen in Zwijndrecht. Dat werd dit weekend al duidelijk tijdens de stille tocht in zijn nagedachtenis dit weekend. Het lichaam van Alvarez werd vorige week in stukken gevonden in koffers in een auto in Dordrecht. De gemeente Zwijndrecht organiseerde met politie, Slachtofferhulp en woningcorporatie Trivire maandag een speciale avond voor bewoners en omwonenden van de flat waar de inmiddels aangehouden verdachte van de moord of doodslag woont.





"Praten is het beste wat we nu kunnen doen", zei Van der Loo na afloop over de bijeenkomst. "Het was een avond met emoties. Boosheid, maar ook verbazing. Hoe kan iemand die je helpt met het sjouwen met de boodschappen en gewoon gedag zegt hier wellicht toe in staat zijn? Dat dat kan gebeuren in jouw flat, op jouw galerij, maakt het onwerkelijk. En ook wel eng." Daarom proefde Van der Loo gevoelens van onveiligheid. "We houden de woning in de gaten. Daar is regelmatig contact over."



De avond had een open karakter. Alles mocht naar voren worden gebracht. "De woning van verdachte is een plek waar mensen nu heel vervelende associaties bij hebben, echt verkeerde beelden. Eén van de bewoners zei bijvoorbeeld: al die politielinten waarmee de woning is afgeplakt, kunnen die niet weg? Die doen mij elke dag denken aan wat er is gebeurd. Die hebben we dus dezelfde avond nog weggehaald."



Bewoners reageerden na afloop tevreden op de bijeenkomst. Bewoonster Destiny: "Ik ben geschrokken van wat is er is gebeurd. Ik vond het een fijne avond. Er werd geluisterd naar mensen die er echt door zijn geraakt. Er hangt nu een vreemde sfeer in de flat. We zijn zoekende. Zelf kom ik niet veel buiten en zit ik veel bij mijn vriend in Dordrecht." De 21-jarige zegt de verdachte alleen te kennen van gezicht. "Ik zou eigenlijk niets opmerkelijks over hem kunnen zeggen."



Burgemeester Van der Loo zegt op een later moment weer met de bewoners in gesprek te willen gaan als er grote ontwikkelingen zijn of als er vanuit de flatbewoners behoefte bestaat voor een nieuwe avond.