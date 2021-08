Het weer van vandaag: zon, wolken en een bui

Vanochtend en aan het begin van de middag is er veel bewolking en valt er een enkele bui. Af en toe breekt ook de zon even door, maar in de loop van de middag breekt van het westen uit de zon steeds vaker door en is het droog. Er staat een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar 20 of 21 graden.