Rotterdamse wethouder wil dat kabinet haast maakt met CO2-maatregelen

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte roept het nieuwe kabinet op om haast te maken met plannen voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Hij zegt dat in een reactie op het VN-rapport over de opwarming van de aarde, dat maandag verscheen. "Hierin staat nog steviger onderbouwd dat we écht werk moeten maken van klimaatverandering", legt hij uit.

"We zien klimaatverandering al steeds dichterbij komen. De overstromingen in Limburg, de massale bosbranden in Zuid-Europa: als Rotterdam zijn we daar niet immuun voor. Je moet je realiseren dat een groot deel van Rotterdam onder zeeniveau ligt, dus het is ook in ons belang dat wij maatregelen nemen om klimaatverandering aan te pakken."

Rotterdams klimaatakkoord

Bonte presenteerde in november 2019 het Rotterdams klimaatakkoord, waarin als doel werd gesteld om de CO2-uitstoot in de stad te halveren. Daarin stonden 55 plannen, om op lokaal niveau klimaatverandering aan te pakken. "Van grote aanpassingen in de haven, zoals het beschikbaar maken van walstroom of windmolenparken tot het aanleggen van zonnepanelen in de stad: die zijn allemaal nodig om halvering te realiseren. Eerder heeft de Europese Unie aangegeven dat we meer moeten doen: er moet sprake zijn van minimaal 55 procent CO2-reductie om de klimaatdoelen te halen. De plannen uit het Rotterdams akkoord zijn al in voorbereiding en ik hoop ze voor het einde van het jaar rond te hebben."

De plannen van Rotterdam zijn ambitieus. "We hebben dan wel het kabinet nodig om dat tot uitvoering te brengen", zegt Bonte. "Tot een paar jaar geleden waren we echt een fossiele stad; de grootste vervuiler van Nederland. Twintig procent van de CO2-uitstoot kwam uit Rotterdam. Een halvering van die uitstoot is een slok op een borrel. Daarom willen we naar minimaal 55 procent reductie, maar uiteindelijk naar nul CO2-uitstoot. We zetten in op een klimaatneutrale stad, waarbij we onze energie op een duurzame manier opwekken." Hij richt zich daarbij onder meer op het elektrificeren van installaties, zodat geen aardgas meer hoeft te worden gebruikt. Ook noemt hij groene waterstof als alternatief voor de fossiele brandstoffen.

De haven speelt ook een belangrijke rol in de CO2-reductie. "De Havenvisie is daar een leidend document. Dat heeft al een omslag bewerkstelligd, dat alleen nog wordt ingezet op duurzame bedrijven. Dat is niet van de één op de andere dag gedaan. Ik zou het ook wel sneller willen, maar we moeten in ieder geval die halvering of 55 procent in de komende tien jaar realiseren. Het liefst nog meer: we moeten zo snel mogelijk daarna een klimaatneutrale stad én haven worden."

Volgens Bonte moet de overheid op alle niveaus meewerken aan de CO2-reductie. "Op lokaal niveau Rotterdam, op Europees niveau Frans Timmermans. Maar we hebben ook vooral de nationale overheid nodig om investeringen te doen."