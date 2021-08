Verloskundige roept zwangeren op om zich wel te laten vaccineren

Een nieuw virus, een nieuw vaccin, een advies om je niet te laten vaccineren, maar uiteindelijk tóch wel: veel zwangeren tasten nog in het duister of ze er goed aan doen om zich tijdens hun zwangerschap te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het Erasmus MC sprak afgelopen weekeinde haar zorgen uit, toen het nieuws naar buiten kwam dat daar binnen 24 uur vier niet-gevaccineerde zwangeren op de intensive care zijn opgenomen. Verloskundige Betty Franke van het District Verloskundig Platform Rijnmond heeft dan ook maar één advies: haal die prik.

Volgens Franke denken veel zwangeren dat ze niet veel risico lopen om ernstig ziek te worden van het coronavirus. "Als ik kijk naar de gesprekken met mijn cliënten, zijn de meeste vrouwen die zwanger zijn jong en gezond en vielen ze nooit in een risicogroep. Maar zodra je zwanger bent en vooral in de tweede helft van je zwangerschap, neem je toe in gewicht en neemt de druk op je longen toe. De longinhoud wordt kleiner, waardoor je ineens veel kwetsbaarder bent. Je loopt dan meer risico op longcomplicaties die bij covid voor kunnen komen."

Zwangere vrouwen zijn de laatste maanden qua advies heen en weer geslingerd. Een veel gehoorde reden waarom vrouwen zich niet laten inenten, is omdat ze niet weten wat het op de lange termijn doet met hun kind. "Natuurlijk, dat hoor ik ook. Ik denk dat dat ook de reden voor veel zwangere vrouwen is om de prik nog niet te halen. Het is een nieuw vaccin, een nieuwe ziekte. Eerst was het niet verstandig, maar toen bleek uit onderzoeken dat het vaccineren wel kon. Die overstap maakt het voor de vrouwen best spannend. Een kind is kwetsbaar, dus daar wil je ook geen risico's mee lopen."

Volgens Franke blijkt uit de onderzoeken dat bij een eventuele besmetting het ongeboren kind er niet ziek van wordt. "Maar een ziekte moeder is natuurlijk zorgelijk voor de baby, want een baby die groeit in een ziek lichaam, is daardoor ook kwetsbaarder. De moeder moet veel energie gebruiken om de ziekte te bestrijden en dat gaat ten koste van het kind."

Sinds vorig jaar juli ligt er altijd wel een zwangere vrouw met corona op de intensive care. De opnames van zwangere vrouwen met corona was tot vlak voor de zomer stabiel bij het Erasmus MC, maar neemt nu toe. Gynaecoloog Hans Duvekot, die tevens voorzitter is van de landelijke werkgroep zwanger en covid, vermoedt dat dit te maken heeft met de deltavariant. "Maar zeker weten we het niet, dat moet nog worden onderzocht", zei hij afgelopen weekeinde tegen Rijnmond.

Volgens Franke gaan de meest ernstig zieke zwangeren naar het Erasmus MC en blijven de milde zieken thuis of in andere ziekenhuizen. "In andere ziekenhuizen is de situatie nu nog niet heel ernstig, maar we zien het wel toenemen", besluit ze.