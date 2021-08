Rotterdam The Hague Airport plaatst tenten voor terminal vanwege toenemende stroom passagiers

Rotterdam The Hague Airport heeft in de maand juli zo'n tachtigduizend passagiers meer mogen verwelkomen dan een maand eerder. Met 119 duizend passagiers in juli en 42 duizend passagiers in juni gaat het om een verdriedubbeling. Het vliegveld heeft buiten op het voorterrein maatregelen genomen om de toenemende stroom aan passagiers in goede banen te leiden.