Drie tieners uit Schiedam en Vlaardingen langer vast voor reeks gewelddadige mishandelingen in Zeeland

De mishandelingen waren tussen vrijdag 30 juli en donderdag 6 augustus in Scharendijke, Burgh-Haamstede en Renesse. De verdachten uit Schiedam zijn 14 en 18 jaar oud en werden zaterdag opgepakt. Ook een 17-jarige Vlaardinger werden toen aangehouden. Maandag volgde de aanhouding van een 16-jarige jongen uit Abbenbroek en dinsdag werd ook nog een 17-jarige jongen uit Tholen opgepakt.

De 16-jarige verdachte verbleef op het moment van zijn aanhouding op de camping aan de Maireweg. Hij wordt ervan verdacht één van de twee betrokkenen te zijn bij de beroving van een fiets vorige week woensdag. Het slachtoffer van de beroving was een 17-jarige jongen uit het Duitse Ratingen. De jonge verdachte zit vast en moet nog voorgeleid worden.

Voor de mishandeling van een 17-jarige Dordtenaar, zondag in Zeeland, zit ook nog een 18-jarige jongen uit Spijkenisse vast. Hij wordt niet gelinkt aan de reeks geweldsincidenten.

Burgemeester Jack van der Hoek heeft in een reactie laten weten de misdragingen, vernielingen, mishandelingen en berovingen niet te accepteren. "We zullen alle middelen die we tot onze beschikking hebben inzetten om hier een einde aan te maken." De politie roept getuigen op die foto's, filmpjes of bewakingsbeelden hebben, om deze te delen met agenten.