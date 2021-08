Achraf El Bouchataoui op huurbasis naar RKC Waalwijk

De 22-jarige Rotterdammer zat vorige week al niet meer bij de selectie in de derde voorronde van de Conference league in Luzern. Afgelopen zondag in de oefenwedstrijd tegen Atletico Madrid bleef de verdedigende middenvelder negentig minuten op de bank.

El Bouchataoui is al de derde jeugdspeler die deze week Feyenoord verlaat. Eerder vertrokken Dylan Vente naar Roda JC en Marouan Azarkan naar Excelsior. Het contract van de Rotterdammer loopt aan het einde van dit seizoen af bij Feyenoord. Vorig seizoen kwam hij onder trainer Dick Advocaat nog tot vijf optredens in het eerste elftal van Feyenoord. het jaar ervoor was hij uitgeleend aan FC Dordrecht.