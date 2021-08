RIVM: 197 nieuwe besmettingen, zevendaags gemiddelde daalt

Het zevendaags gemiddelde is met de cijfers van maandag gedaald van 311 per dag naar 306 per dag. In onze regio is er in de afgelopen 24 uur niemand aan het coronavirus overleden. Ook zijn er geen ziekenhuisopnames gemeld.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er net zoveel als gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. Volgens het RIVM daalde het aantal positieve tests met 14,1 naar ongeveer 18 duizend besmettingen. De week daarvoor bedroeg de daling nog 43,8 procent.

Het percentage positieve tests blijft echter hoog. Zo'n 12,9 procent van alle afgenomen tests waren vorige week nog positief, terwijl dat een week eerder nog 12,3 procent was. De WHO adviseert een percentage positieve tests van 5 procent als bovengrens. Als het percentage daarboven zit, moet er volgens de WHO geen versoepelingen worden doorgevoerd.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 0 - 2888

Albrandswaard: 2 - 3444

Barendrecht: 0 - 6213

Brielle: 4 - 1822

Capelle aan den IJssel: 3 - 8847

Dordrecht: 8 - 15423

Goeree-Overflakkee: 6 - 5203

Gorinchem: 0 - 4626

Hardinxveld-Giessendam: 2 - 2900

Hellevoetsluis: 1 - 3998

Hendrik-Ido-Ambacht: 8 - 3910

Hoeksche Waard: 9 - 9526

Krimpen aan den IJssel: 4 - 4041

Lansingerland: 8 - 7374

Maassluis: 5 - 3865

Molenlanden: 3 - 6145

Nissewaard: 13 - 9811

Papendrecht: 5 - 3842

Ridderkerk: 9 - 6427

Rotterdam: 91 - 91861

Schiedam: 6 - 10132

Sliedrecht: 1 - 3596

Vlaardingen: 9 - 9554

Westvoorne: 0 - 1272

Zwijndrecht: 0 - 5790

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.