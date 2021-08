Bewoners door brand getroffen woningen Ruilstraat voelen zich in de steek gelaten: 'Help mij met dingen die ik nodig heb'

"Ik heb geen ouders meer, ik heb geen familie meer. Ik sta er alleen voor", zegt bewoner Suzy Campbell met tranen in haar ogen. "Wat moet ik nou?" Als de bewoner haar huis van binnen laat zien, ligt er veel puin. Daarnaast ligt er op meerdere plekken in de woning een plas regenwater. Het water komt de woningen binnen omdat deze niet goed zijn afgedekt.

De brand bij de woningen aan de Ruilstraat ontstond tijdens werkzaamheden. Door de schade zijn meerdere woningen zijn onbewoonbaar. Bewoners moesten hierdoor weg uit hun huizen, maar verhuurder Woonbron heeft nog altijd geen passende oplossing aangeboden aan de huurders.

Schade door brand in woningen Ruilstraat | Foto: Rijnmond

Kale woning

Een deel van de bewoners woont in hotels of heeft zelf een tijdelijk onderkomen geregeld. Suzy is een kale woning aangeboden, maar geld voor meubilair heeft ze niet. "Het is een hele kale woning", zegt ze. "Er ligt niet eens een vloerkleed. Twee weken heb ik moeten wachten voordat ze een vloerkleed hebben neergelegd." Om die reden kan ze er ook niet intrekken en doet ze een oproep aan Woonbron: "Help mij met dingen die ik nodig heb om te overleven in de woning, zoals een vloer, een gasfornuis of iets waarop ik kan koken voor mijn zoon."

Mede-bewoner Özgür Darici heeft onderdak in een woning van mensen die tijdelijk op vakantie zijn. "Ik heb toch liever een andere ruimte. Schiedam, Vlaardingen, dat maakt niet uit. Wij willen alleen een andere woonruimte", vertelt hij. "Maar ik wil niet terug naar mijn oude huis. Ik ben alles kwijt."

Slechte communicatie Woonbron

Niet alle bewoners zijn verzekerd tegen brandschade, maar zelfs de mensen die wél verzekerd zijn, lopen tegen problemen aan. Ze willen graag in gesprek met Woonbron, maar volgens de bewoners gaat dat moeizaam. "Wij hebben om een afspraak gevraagd. Ze zeggen dat ze binnen een of twee dagen terugbellen, maar wij blijven wachten op de afspraak."

Ook Suzy herkent dit. "Waar kan ik aankloppen om iemand te spreken om te helpen?" vraagt ze zich af. "Iedereen geeft advies, maar je wordt niet geholpen. Niemand die dat doet."

Schimmel ontstaan door wateroverlast na brand in Ruilstraat | Foto: Rijnmond

'Heftig om te horen'

Hans Böse van de Woonbron zegt over de klachten van de bewoners dat het heftig is om te horen. "We vinden het vervelend dat het zo wordt ervaren. We gaan bij hen na waar de behoeften liggen."

Daarnaast laat Woonbron weten dat er de komende tijd aan de woningen gewerkt gaat worden. "De woningen worden de komende periode hersteld, maar inmiddels is duidelijk dat het wat langer duurt."

Wanneer de bewoners weer naar hun eigen woningen kunnen is nog niet bekend.