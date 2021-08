Aursnes voor drie jaar naar Feyenoord

Fredrik Aursnes is bij Feyenoord gearriveerd | Foto: Rijnmond

Feyenoord heeft dinsdag de transfer van de Noor Fredrik Aursnes afgerond. De verdedigende middenvelder heeft een contract voor drie jaar getekend in de Kuip. Aursnes komt net als Marcus Pedersen over van Molde en was dinsdagochtend al op het trainingscomplex 1908 van Feyenoord te vinden.