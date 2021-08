Feyenoord krijgt een lhbti-supportersclub 'Roze Kameraden'

Dat meldt oprichter Paul van Dorst in een interview met de Gaykrant. Hij richt de club op met twee andere supporters. Feyenoord is komend seizoen met de ‘Roze Kameraden’ de enige club in de eredivisie met een supportersvereniging voor lhbti'ers, stelt de Gaykrant. De vraag om de vereniging op te richten kwam vanuit de roze fanclub van ADO Den Haag, de Roze Règâhs. Volgens Van Dorst wilde die club ‘niet langer alleen staan in Nederland’.

De stamkroeg van de vereniging wordt Café Boudewijn. De supportersvereniging is niet officieel verbonden aan Feyenoord. “In alle eerlijkheid denk ik niet dat zij onze belangen gaan behartigen”, zegt Van Dorst.