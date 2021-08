Weer woning beschoten in Rotterdam, vijfde schietincident op woning in korte tijd

Opnieuw is er om Rotterdam een woning beschoten, deze keer aan de Diergaardesingel in het Oude Westen. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Het gaat om het vijfde schietincident op een woning in korte tijd.

Op de woning aan de Diergaardesingel is drie keer geschoten. De politie doet ter plaatse onderzoek.

Naar de dader wordt nog gezocht. Na het incident heeft de politie een signalement vrijgegeven. Het gaat om iemand van 1.75 meter met een donker getinte huidskleur, zwarte kleding en een zwarte pet. Het is niet duidelijk of de beschietingen met elkaar te maken hebben.

Meerdere schietincidenten op woningen

De afgelopen dagen is er meerdere keren geschoten op woningen in de omgeving. Op 3 augustus zijn er net na middernacht kogels afgevuurd op een woning in de Nassaustraat in de wijk Feijenoord. In dezelfde nacht is ook op een huis aan de Hoflaan in Vlaardingen geschoten.

Enkele dagen daarvoor werd er op een bovenwoning aan de Vuurplaat geschoten, waar een ouder echtpaar woont. Voor de politie was onduidelijk waarom deze woning het doelwit was van de schutter. Eind juli werd er nog een woning aan de Persoonshaven beschoten. Bij deze incidenten raakte niemand gewond.