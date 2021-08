Cultuurschip Lorin brengt veel liefde naar Rotterdam

Op het scheepsdek worden tijdens de vaart live performances gegeven met live muziek, een sopraan en een verteller. Het schip van bijna 45 meter lang vaart langs de Binnenhaven, Nieuwe Maas, Willemsbrug, Erasmusbrug en Hotel New York. Anmari wil met licht, muziek, zang en verhaal vooral veel liefde uitstorten over Rotterdam.

Met weidse armgebaren zet ze haar woorden kracht bij: "Ik wil heel veel liefde naar deze wereld zenden. Want er is nooit genoeg liefde. Je moet altijd meer geven en dat doen wij."

Besuikeren

Het opvallende schip vaart in augustus door de Rotterdamse en Amsterdamse wateren. De muziek is niet hard of opdringerig en dat heeft een reden, zegt ze: "De muziek is experimenteel en hedendaags, maar wel heerlijk. We willen het publiek besuikeren. We maken 's avonds muziek, maar de mensen slapen dan al of willen gaan slapen. Daarom maken we prettige muziek waarbij mensen kunnen wegdromen of geïnspireerd kunnen raken."

Zwaan-kleef-aan

Langs de kade heeft de mysterieuze boot met dromerige muziek een zwaan-kleef-aan-effect. Veel mensen volgen de boot lopend op de kades van het Noordereiland. "Ik vind het heel erg mysterieus", zegt een man die gebiologeerd naar het schip kijkt. "Het lijkt wel iets uit een Steven Spielberg-film." Een vrouw heeft de Lorin van het Noordereiland gevolgd tot Hotel New York. "Ik vind het lekker relaxed, magisch en betoverend. Het geluid mag wel een beetje harder", is haar enige commentaar.

Elk jaar stelt Anmari, speciaal voor de Lorin, een compleet nieuw project samen. Haar gezelschap bestaat uit internationaal gerenommeerde artiesten. Tegelijkertijd schuilt in de buik van de Lorin Anmari's drijvend atelier, waar ze woont, componeert, piano speelt en kunst maakt.

Binnenkort gaat de Lorin op tournee om voorstellingen te geven in Amsterdam, Duisburg, Straatsburg en Basel. In oktober is ze weer in haar thuishaven, de Binnenhaven in Rotterdam.