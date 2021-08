'Berghuis doet aangifte na 19 A4-tjes aan heftige bedreigingen'

In de aangifte is ook de antisemitische muurschildering van Berghuis, die eind juli in Rotterdam-Crooswijk verscheen, opgenomen. Op de tekening is Berghuis afgebeeld met een karikaturaal grote neus en draagt hij een keppeltje, concentratiekampshirt en een gele Jodenster. De officiële supportersvereniging van Feyenoord, SV De Feijenoorder, liet er destijds in een verklaring geen misverstand over bestaan: de muurtekening van voormalig Feyenoordspeler Berghuis is smakeloos. Toch dachten niet alle bestuursleden daar hetzelfde over en gaf één van hen aan het wel mooi te vinden.

Op de negentien kantjes wordt ook het spandoek met de naam van de voetballer onder de namen van de doodgeschoten Ajax-supporters Polletje en Peter R. de Vries aangehaald. Ook zijn er talloze bedreigingen via sociale media geuit. Een deel daarvan richten zich op 19 december. Dat is niet alleen de verjaardag van Berghuis, maar ook de dag waarop de Klassieker in de Kuip wordt gespeeld.

"Mijn gezin en ik hebben in ieder geval een deel van deze berichten als zeer bedreigend ervaren en achten het daarom noodzakelijk om aangifte van bedreiging te doen", schrijft de voetballer volgens de Telegraaf aan de digitale recherche. Zijn nieuwe club steunt de speler in de aangifte. Volgens Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, hield de club rekening met heftige emoties maar is een grens gepasseerd. "Er zaten reacties bij die echt veel te ver gaan."

Feyenoord nam eerder al afstand van de graffititekening van Berghuis in Rotterdam. De directie zei vorige maand tegen De Telegraaf dat als de tekening door supporters met een seizoenskaart is gemaakt, ze een stadionverbod boven het hoofd hangt. Ook riep de club mensen op om te stoppen met de dreigementen. Omdat de club geen idee heeft wie er achter de dreigementen of muurschilderingen zit, kan Feyenoord volgens de krant geen actie ondernemen tegen mogelijke supporters.

Vermeer

Het is niet voor het eerst dat er ophef is nadat een voetballer een overstap maakt van Feyenoord naar Ajax of andersom. Keeper Kenneth Vermeer stapte in 2014 juist over van Amsterdam naar Rotterdam. Tijdens een van de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord werd toen een pop aan een strop getoond in het stadion, die de keeper moest voorstellen. De Ajaxsupporter die daar achter zat kreeg een stadionverbod en een werkstraf van zestig uur.