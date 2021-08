Het weer van vandaag: zon en wolken

Vandaag schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Verder trekken er velden hoge sluierwolken over en ontstaan er een aantal stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 21 graden aan zee tot lokaal 23 graden landinwaarts. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Later in de nacht neemt vanuit het westen de hoge bewolking wat toe. Het koelt af naar 11 tot 14 graden en er staat amper wind.

Morgen overdag zijn er velden met sluierbewolking waar de zon een groot deel van de tijd wel doorheen weet te schijnen. De temperatuur loopt op tot 23 graden aan zee en lokaal 25 graden landinwaarts. Er waait een zwakke zuidenwind. Aan zee draait de wind in de middag naar het westen.

Vooruitzichten

Komend weekend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de loop van het weekend neemt de kans op een paar buien toe. De temperatuur ligt eerst rond de 21 graden. Begin volgende week lijkt de temperatuur nog iets verder te zakken.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,7 graden en de minimumtemperatuur 12,4 graden. Er valt gemiddeld 31,3 mm neerslag.