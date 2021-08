Stichting wil stop op prijsstijgingen in Rotterdamse supermarkten

Het zal een hoop mensen misschien niet eens zijn opgevallen, maar al sinds het begin van de coronacrisis zijn de prijzen in de supermarkten langzaam gestegen. De bijna negentigduizend Rotterdammers die op of onder de armoedegrens leven, merken die prijsstijging maar al te goed. De stichting Warm Rotterdam, die zich inzet om de situatie van deze mensen te verbeteren, roept Rotterdamse supermarkten daarom op om hun prijzen niet verder te laten stijgen.

"Er is niet genoeg bewustwording. Dat maken we keer op keer mee", zegt Annemarieke van Egeraat van Warm Rotterdam. "Niet veel mensen weten wat het is om langdurig met weinig geld te leven en welke stress dat oplevert. Wij werken met ervaringsdeskundigen, die weten hoe het is om in armoede te leven. Zij hebben het meteen door als de supermarkten de prijzen verhogen." Of als er sprake is van 'krimpflatie', waarbij supermarkten dezelfde prijs voor een product hanteren, maar de inhoud van de verpakking verminderen. "Anderen hebben dat misschien niet door, net als dat ze de persoonlijke situatie van mensen die lang zonder geld moeten leven niet doorhebben."

Met de actie 'Rotterdam slaat terug' hoopt de stichting de Rotterdamse supermarkten zo ver te krijgen om de prijzen niet verder te laten stijgen. "We leven in een lastige tijd, maar een tijd waarin supermarkten juist wel veel hebben verdiend. Het is de hoogste tijd om de verantwoording collectief te nemen en anderen die het zwaarder hebben, te helpen." Volgens Van Egeraat kunnen supermarkten dat niet alleen doen door prijsstijgingen niet door te voeren, maar bijvoorbeeld ook door producten die tot een bepaalde datum houdbaar zijn op die dag weg te geven. Ze denkt ook aan het instellen van 'koopuurtjes' voor arme mensen en het organiseren van aanschuifmaaltijden in de wijk. "Sommige supermarkten doen al het een en ander, maar nog niet genoeg."

Landelijk vastgesteld

Van Egeraat heeft inmiddels contact gehad met onder meer het hoofdkantoor van Albert Heijn. "Die zegt dat ze niks kunnen doen voor Rotterdam, want de prijzen zijn landelijk vastgesteld. Maar in Nederland zijn anderhalf miljoen huishoudens met forse betalingsproblemen... Als hun probleem is dat de prijzen landelijk worden vastgesteld, dan hebben wij er geen bezwaar tegen dat de prijsstijgingen landelijk worden teruggeschroefd."

De stichting probeert ook via sociale media in contact te komen met andere supermarkten, maar vooralsnog zonder succes. "Dit is pas een eerste stap in onze campagne, we hebben nog een andere troef achter de hand", zegt Van Egeraat. Wat voor troef dat is, wil ze nog niet vertellen. "Met deze campagne willen we de mensen in de stad aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Er zijn al wat goede voorbeelden, maar we vinden dat het nu de beurt is aan het grote geld."