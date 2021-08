Rotterdam krijgt eindelijk eigen studentenvakbond: 'Gek dat die er nog niet was'

De meeste studentensteden hebben er één, maar in Rotterdam ontbreekt-ie al jaren: een studentenvakbond. Daar komt binnen een paar maanden verandering in. zegt Nathaniel Germain. Hij is één van de oprichters van Stuur, de Rotterdamse studentenunie van de Landelijke Studenten Vakbond. "Juist in een klassieke arbeidersstad zou je denken dat er wel een vakbond voor studenten zou zijn, maar niet dus."

Hoe het komt dat Rotterdam geen studentenvakbond meer heeft? "Geen idee, ik vond het ook heel gek", vertelt hij. Maar dat het tijd is om er nu wél één in het leven te roepen, staat volgens hem buiten kijf. "We hebben een landelijke vakbond die ons op landelijk niveau representeert met landelijke thema's, maar op gemeentelijk niveau zijn er ook allerlei dingen die studenten vinden of willen. Wij gaan ons daarop focussen."

In Rotterdam gaat het dan onder meer, en vooral, over huisvesting. "Daar zijn we nu al mee bezig. Je ziet dat veel studenten veel te veel betalen voor hun huur en weinig weten over hun rechten en plichten. Daarnaast zijn er niet genoeg woningen, waardoor het lastig is om een woning te vinden", legt Germain uit. "We hebben al gesprekken gevoerd met GroenLinks en PvdA over wat wij als studenten belangrijk vinden. Ook hebben we met de Rotterdamse Kamer van Verenigingen gekeken wat zij belangrijk vinden. Die gezamenlijke punten hebben we opgeschreven en naar de gemeente gestuurd."

Ook hbo en mbo

De studentenvakbond is er straks voor zowel studenten van de universiteit als voor hbo- en mbo-studenten. Als EUR-student zelf noemt Germain nog een voorbeeld van een kwestie waar de vakbond in zou kunnen duiken: "In de coronacrisis, met de toetsen thuis, moesten we twee camera's plaatsen zodat we geen fraude konden plegen. Dat is een gigantische inbreuk op je privacy. In dat soort situaties zouden wij als vakbond misschien iets kunnen doen."

Maar ook mbo-ers kunnen dus terecht bij de vakbond met hun problemen. "Wat we voor hen kunnen betekenen, moeten we van hen nog te horen krijgen. In ons team zitten nu geen mbo-studenten, dus wij weten nog niet helemaal wat de problemen zijn waar zij tegenaan lopen. We zien in ieder geval wel dat ze niet genoeg gerepresenteerd worden. Mbo's worden vaak vergeten, dus wij vonden het expliciet belangrijk om dat wél mee te nemen."

Studenten kunnen op dit moment nog geen lid worden van de studentenunie, want ze moeten nog officieel ingeschreven worden als vereniging. Er is inmiddels wel een site, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief. "In november hopen we officieel opgericht zijn. Die tijd ertussen gebruiken we om leden te werven."