Rust aan de rand van Dordrecht: natuurkampeerterrein alleen te bereiken met bootje

Een camping waar je rijk van wordt, is het niet. En andersom moeten gasten ook niet al te veel luxe verwachten. Hoewel het terrein veel verblijfopties heeft - van tenten en trekkershutten tot een boerderij met plaats voor 33 personen - dacht een stel Amsterdammers eerder dit jaar een vijfsterrenhotel aan te treffen waar ze voor een paar tientjes per nacht konden verblijven. "Die zijn weer omgekeerd", zegt Van de Zedde lachend. "Dit zochten ze niet. Het wifi-signaal valt hier dan toch tegen. Het was wel bijzonder, maar de meeste mensen zien wél dat het een natuurplek is."

De rust overheerst op De Kleine Rug. Een paar eendjes zwemmen rond, bevers knagen aan takken en konijntjes rennen over het veld. Maar dat is het dan ook. "Je waant je hier in een apart gebied en niet tegen de rand van Dordrecht. Niemand van ons wordt betaald. We doen dit allemaal uit liefde voor de natuur en omdat we dit leuk vinden", vertelt een vrijwilliger over de medewerkers van de stichting Nivon. "Je krijgt er energie van, ondanks het feit dat het hier soms best druk is. We worden continu gebeld of er nog een plekje is. Vooral in de weekenden zitten we stampvol."

Tentje | Foto: Rijnmond

Maar 'stampvol' op het natuurkampeerterrein is anders dan anders. "Je valt hier niet over de scheerlijnen. En je hoort hier ook geen harde muziek, absoluut niet. Als jongeren aan de overkant zouden staan wachten met een boombox en een krat bier, dan moeten we toch aangeven dat het een natuurkampeerterrein is. Als ze dat niks vinden, kunnen ze hier niet terecht."