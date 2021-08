Vermiste man uit Hoofddorp, die mogelijk door Rijnmonders werd ontvoerd, weer terecht

De ontvoering was vorige week donderdag rond 18:00 uur in de Noord-Hollandse plaats Cruquius. Het slachtoffer werd door een aantal personen uit een auto getrokken en in een bus geduwd, die wegreed in de richting van de N201. Een zoektocht naar de ontvoerde man leverde niks op. Justitie loofde een beloning uit van vijftienduizend euro voor de gouden tip in deze zaak. Wel werden de zes verdachten vorige week in de kraag gevat aan het Vogelplein in Gouda. In hoeverre zij daadwerkelijk betrokken zijn bij de zaak is in onderzoek.

De politie meldt woensdagochtend dat de man gewond is aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij is daar uit de auto gezet door zijn ontvoerders, die nog niet zijn opgepakt. De man is inmiddels herenigd met zijn familie. Het busje waarin hij in eerste instantie ontvoerd werd, werd afgelopen weekend al aangetroffen op een bedrijventerrein in Gouda.

Het is niet duidelijk wat het motief was van de daders. De politie houdt rekening met het scenario dat de ontvoerders zich hebben vergist in het slachtoffer, en dat ze eigenlijk een andere man wilden meenemen. De zes mannen die eerder zijn opgepakt, blijven voorlopig in de cel.